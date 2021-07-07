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В Афганистане заявили о "критической фазе" войны

15:09
  • среда
  • 07 июля 2021

Ранее из Афганистана начали выходить воинские контингенты США

Обстановка в Афганистане крайне чувствительная, в стране бушует война, заявил министр обороны Бисмилла Хан Мохаммади.
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"Война вступила в решающую, критическую фазу", - цитирует министра "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.

Мохаммади добавил, силы безопасности в состоянии защитить народ, а государство уже не в первый раз переживает трудные времена.

Ранее из Афганистана начали выходить воинские контингенты Соединенных Штатов и их союзников по НАТО. После этого активизировались члены запрещенной в России террористической организации "Талибан". Они начали захватывать новые районы страны - том числе близ границы с Таджикистаном и Узбекистаном.

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