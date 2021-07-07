Опубликовано видео полета Ту-22М3 над Черным морем на фоне учений НАТО

Российские бомбардировщики совершили плановый полет

Минобороны России показало видео полета двух дальних бомбардировщиков Ту-22М3 над нейтральными водами Черного моря.

"Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30М2 объединения ВВС и ПВО Южного военного округа", - сообщили ТВЦ.RU в оборонном ведомстве.

Плановый полет длился около пяти часов. ВКС выполнили его в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

В настоящее время в Черном море проходят крупные учения НАТО Sea Breeze. В маневрах задействовано 32 боевых корабля, 40 самолетов и пять тысяч военнослужащих из 17 стран-членов НАТО, а также партнеров альянса. В общей сложности участвуют военные из 32 стран.

2 июня официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что российские военные будут внимательно отслеживать Sea Breeze и реагировать на угрозы.

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