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В Госдуме предложили возродить систему народного контроля

15:29
  • среда
  • 07 июля 2021

Ту, что существовала в советские времена

Вице-спикер Государственной думы Алексей Гордеев выступил с предложением о воссоздании в современной России системы народного контроля, существовавшей в советское время.
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"Чтобы могли любой орган исполнительной власти проверить, как он выполняет свои функции и полномочия. Любой орган - от простых надзорных функций или каких-то органов управления отраслями до всей правоохранительной системы", - приводит слова Гордеева ТАСС.

Уточняется, что это был ответ вице-спикера на вопрос о жалобах граждан ряда регионов на торговые сети, реализующие продукцию низкого качества.

"Давайте опираться на общественников, чтобы изыскивать такую продукцию", - подчеркнул парламентарий.

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