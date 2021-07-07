В Калининграде администратор клиники продавала фальшивые сертификаты вакцинации

В дело вмешалась полиция

Официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк сообщила о задержании в Калининграде администратора одной из местных поликлиник.

"Сотрудниками УМВД России по Калининградской области при содействии Министерства здравоохранения регионального правительства задержана старший администратор одной из поликлиник областного центра", - цитирует Волк ТАСС.

Представитель МВД уточнила, что сотрудницу медицинского учреждения подозревают в изготовлении поддельных документов о вакцинации от COVID-19.

Ранее стало известно, что за неделю в Москве было заведено 14 уголовных дел по статье о незаконной реализации поддельных медицинских документов ,касающихся коронавирусной инфекции.

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