"Ты бы точно в ответ присвистнул: "Ежкин кот!": дочь Меньшова в Сети простилась с отцом

Актер скончался от коронавируса на 82 году жизни

В понедельник, 5 июля, стало известно о смерти от коронавирусной инфекции режиссера Владимира Меньшова. Прощание с артистом пройдет в Доме кино в четверг, 8 июля, а покоиться он будет на Новодевичьем кладбище.

Особенно тяжело переживает утрату дочь актера Юлия Меньшова. В Instagram она посвятила отцу теплые слова, а также вспомнила обо всем, что он сделал не только для своей семьи, но и для всей страны.

"Вчера, заехав в квартиру родителей, натолкнулась глазами на замерший на календаре "июнь" и почти автоматически перекинула страничку… А там оказалась именно эта фотография, которая теперь мне кажется символом нашего прощания. Папа растворяется в вечности любви! Далеко не только моей! Всех, кто сегодня горюет. Всех, кому он подарил радость, надежду и утешение своими фильмами. Всех, для кого стал примером человеческой искренности и цельности натуры", - написала актриса.

Она отметила, что отца похоронят рядом со многими известными личностями, которыми он восхищался при жизни.

"Пап, в эти дни Москва безоговорочно верит слезам. И местом твоего упокоения станет кладбище, куда совсем мальчишкой ты приходил и, замирая от благоговения, читал имена на памятниках: Чехов, Станиславский, Шостакович... Теперь и ты в их ряду! Так хочется тебе позвонить и рассказать об этом… Ты бы точно в ответ присвистнул: "Ежкин кот!" - сказала Меньшова.

Актриса не только потеряла отца – сейчас она переживает и за здоровье матери, актрисы Веры Алентовой, которая находится в больнице с коронавирусом. После смерти режиссера врачи были вынуждены перевести 79-летнюю женщину в реанимацию.

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