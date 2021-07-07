ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Ты бы точно в ответ присвистнул: "Ежкин кот!": дочь Меньшова в Сети простилась с отцом

15:58
  • среда
  • 07 июля 2021

Актер скончался от коронавируса на 82 году жизни

В понедельник, 5 июля, стало известно о смерти от коронавирусной инфекции режиссера Владимира Меньшова. Прощание с артистом пройдет в Доме кино в четверг, 8 июля, а покоиться он будет на Новодевичьем кладбище.

Меньшова похоронят рядом с Лановым
Путин назвал смерть Меньшова невосполнимой утратой для страны

Особенно тяжело переживает утрату дочь актера Юлия Меньшова. В Instagram она посвятила отцу теплые слова, а также вспомнила обо всем, что он сделал не только для своей семьи, но и для всей страны.

"Вчера, заехав в квартиру родителей, натолкнулась глазами на замерший на календаре "июнь" и почти автоматически перекинула страничку… А там оказалась именно эта фотография, которая теперь мне кажется символом нашего прощания. Папа растворяется в вечности любви! Далеко не только моей! Всех, кто сегодня горюет. Всех, кому он подарил радость, надежду и утешение своими фильмами. Всех, для кого стал примером человеческой искренности и цельности натуры", - написала актриса.

Она отметила, что отца похоронят рядом со многими известными личностями, которыми он восхищался при жизни.

"Пап, в эти дни Москва безоговорочно верит слезам. И местом твоего упокоения станет кладбище, куда совсем мальчишкой ты приходил и, замирая от благоговения, читал имена на памятниках: Чехов, Станиславский, Шостакович... Теперь и ты в их ряду! Так хочется тебе позвонить и рассказать об этом… Ты бы точно в ответ присвистнул: "Ежкин кот!" - сказала Меньшова.

Актриса не только потеряла отца – сейчас она переживает и за здоровье матери, актрисы Веры Алентовой, которая находится в больнице с коронавирусом. После смерти режиссера врачи были вынуждены перевести 79-летнюю женщину в реанимацию.

 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Юлия Меньшова и Владимир Меньшов
Юлия Меньшова и Владимир Меньшов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.