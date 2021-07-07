Путин примет участие в церемонии открытия ЦКАД

Глава государства посетит Центральный пункт управления автодорогой

Как сообщила в среду пресс-служба Кремля, 8 июля президент России Владимир Путин в Московской области примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию Центральной кольцевой автомобильной дороги.

Глава государства, уточняется в сообщении, посетит Центральный пункт управления ЦКАД и оттуда запустит движение по заключительному участку дороги. Он включает в себя 25-километровый участок ЦКАД-1 от Калужского до Симферопольского шоссе, развязку на пересечении ЦКАД-4 и М-5 "Урал" и пересечение ЦКАД-5 и М-10 "Россия".

В Кремле напомнили, что строилась трасса в соответствии с поручением президента. Проходит она по территории Подмосковья в 50 километрах от МКАД и пересекает 13 федеральных дорог. ЦКАД призвана разгрузить улицы столицы от транзитного транспорта, передает ТАСС.

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