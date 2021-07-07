ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин примет участие в церемонии открытия ЦКАД

15:56
  • среда
  • 07 июля 2021

Глава государства посетит Центральный пункт управления автодорогой

Как сообщила в среду пресс-служба Кремля, 8 июля президент России Владимир Путин в Московской области примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию Центральной кольцевой автомобильной дороги.
Путин дал поручения по итогам "Прямой линии"

Глава государства, уточняется в сообщении, посетит Центральный пункт управления ЦКАД и оттуда запустит движение по заключительному участку дороги. Он включает в себя 25-километровый участок ЦКАД-1 от Калужского до Симферопольского шоссе, развязку на пересечении ЦКАД-4 и М-5 "Урал" и пересечение ЦКАД-5 и М-10 "Россия".

В Кремле напомнили, что строилась трасса в соответствии с поручением президента. Проходит она по территории Подмосковья в 50 километрах от МКАД и пересекает 13 федеральных дорог. ЦКАД призвана разгрузить улицы столицы от транзитного транспорта, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин, Андрей Воробьев и Сергей Собянин
Владимир Путин, Андрей Воробьев и Сергей Собянин
Строительство ЦКАД
Строительство ЦКАД
ЦКАД
ЦКАД
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.