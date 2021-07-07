Информацию о попадании Веры Алентовой в реанимацию опровергли

Состояние жены Владимира Меньшова не ухудшалось, заверили в театре имени Пушкина

В Московском драматическом театре им. А. С. Пушкина опровергли сообщения о том, что заболевшая ковидом народная артистка России Вера Алентова попала в реанимацию.

Ранее в СМИ появилась информация, что состояние актрисы сильно ухудшилось после смерти мужа, режиссера Владимира Меньшова. Сообщалось, что Алентову якобы перевели в реанимацию.

"Вера Алентова не в реанимации, это сказал сегодня художественный руководитель Евгений Александрович Писарев. Что с ней конкретно, мы, к сожалению, не знаем, она не в реанимации", - заявили в беседе с агентством РИА Новости представители театра.

79-летнюю Веру Алентову госпитализировали в одну из московских больниц с подозрением на коронавирус 28 июня.

Видео: смотрите интервью Веры Алентовой в программе ТВЦ "Мой герой"

5 июля стало известно о смерти мужа Алентовой – актера и режиссера Владимира Меньшова. Ему был 81 год. Народный артист РСФСР скончался от последствий коронавируса.

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