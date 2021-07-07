Консула Эстонии в Петербурге объявили persona non grata

Он должен покинуть территорию России

Министерство иностранных дел России объявило persona non grata консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте, которого в среду задержали сотрудники ФСБ. Произошло это при попытке получить информацию закрытого характера от российского гражданина.

"Ему надлежит покинуть территорию Российской Федерации в течение 48 часов", - добавили в МИД.

Кроме того, в ведомстве прокомментировали заявление эстонских коллег о том, что задержание Лятте "незаконно и провокационно".

"Считаем позицию официального Таллина крайне циничной, так как имеются неопровержимые доказательства противозаконной деятельности этого эстонского "дипломата", - сказано в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили что Лятте задержали с поличным.

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