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Консула Эстонии в Петербурге объявили persona non grata

16:04
  • среда
  • 07 июля 2021

Он должен покинуть территорию России

Министерство иностранных дел России объявило persona non grata консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте, которого в среду задержали сотрудники ФСБ. Произошло это при попытке получить информацию закрытого характера от российского гражданина.
В Санкт-Петербурге задержали эстонского консула

"Ему надлежит покинуть территорию Российской Федерации в течение 48 часов", - добавили в МИД.

Кроме того, в ведомстве прокомментировали заявление эстонских коллег о том, что задержание Лятте "незаконно и провокационно".

"Считаем позицию официального Таллина крайне циничной, так как имеются неопровержимые доказательства противозаконной деятельности этого эстонского "дипломата", - сказано в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили что Лятте задержали с поличным.

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