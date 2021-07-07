Путин поручил оказать помощь семьям пассажиров Ан-26

Родственники получат страховые выплаты в размере 3 миллионов 525 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин в ходе совещания заявил, что семьи погибших в крушении Ан-26 на Камчатке должны получить всю необходимую помощь.

"Надеюсь, что все вопросы социального характера и помощь семьям погибшим будут оказаны в самое ближайшее время", - цитирует главу государства РИА "Новости".

В свою очередь глава Минтранса Виталий Савельев сообщил, что причиной трагедии могли стать неблагоприятные метеоусловия, отказ техники, ошибка экипажа. Глава ведомства добавил, что семьи погибших получат страховые выплаты в размере 3 миллионов 525 тысяч рублей.

Авиакатастрофа произошла 6 июля. Летевший из Петропавловска-Камчатского в Палану Ан-26 в указанное время не вышел связь. Вскоре были обнаружены обломки самолета. Предположительно, он врезался в скалу при заходе на посадку. На борту находились 22 пассажира и шесть членов экипажа, выжить никому из них не удалось.

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