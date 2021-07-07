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Путину доложили о росте заболеваемости COVID-19 в 82 регионах

16:36
  • среда
  • 07 июля 2021

Некоторое снижение фиксируют только в Москве, заявила вице-премьер Татьяна Голикова

В 82 регионах России зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами правительства. По ее словам, "некоторое снижение" отмечается только в Москве.

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За последние сутки в России выявлено 23 962 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 12,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 725 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 20 067 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 682 634 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 140 041 летальный исход, выздоровели 5 121 919 человек.

Видео: статистика по коронавирусу на среду, 7 июля

Россиян призывают пройти вакцинацию для профилактики COVID-19. Для этого доступно сразу четыре препарата: "Спутник V" и "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".

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