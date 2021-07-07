Татьяна Буцкая: В больницах нужны специалисты по постковидному синдрому

Переболевшие ковидом и получившие прививку должны пройти диспансеризацию, уверена лидер "Совета матерей"

Лидер общественной организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая провела личный прием москвичей и ответила на их вопросы, передает АГН "Москва". В частности, во время общения с горожанами она предложила создать государственную систему постковидной реабилитации.

Лидер "Совета матерей" убеждена, что в каждом лечебном учреждении должен быть специалист по постковидному синдрому. "Сегодня известны тысячи случаев, когда после перенесенного коронавируса обнаруживались заболевания, которых у человека раньше не было, - отметила Татьяна Буцкая.

Она считает необходимым дать возможность переболевшим ковидом и получившим прививку пройти расширенную диспансеризацию для выявления признаков возможных изменений в организме человека.

Ранее Буцкая выступила с инициативой организовать государственное страхование на случай осложнения для тех, кто прививается вакциной от коронавируса.

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