ВОЗ: новые штаммы побеждают в соревновании с вакцинами

Это угрожает глобальному экономическому восстановлению

В ходе брифинга в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус оценил ситуацию с распространением по миру новых штаммов коронавируса.

"Варианты [коронавируса] выигрывают сейчас гонку с вакцинами вследствие неравенства в производстве и распределении вакцин, что угрожает также глобальному экономическому восстановлению", - приводит слова главы ВОЗ ТАСС.

Он добавил, что число умерших от COVID-19 в мире превысило 4 миллиона человек.

Днем ранее Гебрейесус отметил, что мировая система здравоохранения достигает прогресса в контроле над пандемией, но та остается в очень опасной фазе.

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