Мэр Сочи рассказал о погоде на курорте в ближайшие дни

В Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение

Мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил, что в ближайшее время на курорте не ожидается сильных дождей, хотя штормовое предупреждение в Краснодарском крае еще продолжает действовать.

"В ближайшие дни в городе возможны грозы, но сильных дождей мы пока не ожидаем. Сочи живет в обычном летнем курортном режиме", - написал глава города в Telegram.

Ранее Копайгородский сообщил, что из-за стихии в Сочи пострадало 70 домов, где проживают около 300 человек. Основные работы по ликвидации последствий подтоплений уже завершены.

Из-за обрушившихся на курорт ливней поднялись уровни рек Мацеста, Хоста, Кудепста и Хорота.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram