Собянин: В Москве за сутки прививку от COVID-19 получили более 105 тыс. человек

Мэр столицы в среду открыл в "Лужниках" один из крупнейших в мире пунктов вакцинации

По данным оперативного штаба, за сутки в России зафиксировали 23 тысячи 962 случая заболевания коронавирусом. Выздоровели - 20 тысяч 67 человек. Правительство рекомендовало строго соблюдать ограничения на проведение массовых мероприятий в регионах. Кроме того, Роспотребнадзор должен организовать передачу результатов ПЦР-тестов всех лабораторий на портал госуслуг уже с завтрашнего дня. Прививка остаётся самым надежным способом защиты от коронавируса. Сегодня в "Лужниках" мэр Москвы открыл один из крупнейших в мире пунктов вакцинации. Там смогут принимать до 15 тысяч посетителей в день, в том числе и иностранных граждан.

Стремительные темпы вакцинации диктуют свои правила. Наплыв желающих сделать укол стал настолько большим, что открытых ранее прививочных пунктов уже стало не хватать. И власти Москвы решили пойти на опережение, чтобы исключить появление очередей. Поэтому в "Лужниках" сегодня открылся один из самых крупных центров, где можно получить вакцину.

"За прошедшие сутки было вакцинировано первым и вторым компонентами 105 тысяч человек. Астрономическое количество. Это требует ввода дополнительных мощностей. Буквально недавно мы протестировали вакцинацию мигрантов. Открыли два пункта вакцинации – в Сахарове и в "Садоводе" - общей мощностью около 4 тысячи человек в сутки. Это оказалось крайне мало. Услуга очень востребована", - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Новый центр вакцинации в "Лужниках" предназначен в первую очередь для работы с иностранными гражданами. Мэр отметил - обеспечить доступ к защите от ковида для сотен тысяч трудовых мигрантов является одной из приоритетных задач на сегодняшний день.

"Здесь будут в большинстве своём прививать мигрантов. Но по большому счёту не будет отказано никому из желающих москвичей, которые придут сюда на вакцинацию. Если раньше мы прививали мигрантов только организованно, через предприятия и организации, то сегодня мы приглашаем всех желающих в этот прекрасный центр", - сказал мэр столицы.

Пропускная способность нового прививочного центра – 15 тысяч человек в сутки. Это в 2,5 раза больше, чем в недавно открывшемся пункте в Гостином дворе. В "Лужниках" врачи принимают в подтрибунных помещениях Большой спортивной арены в секторах С и D. Обслуживают посетителей более двухсот медицинских работников и сотрудников центра госуслуг. Пока медсестра делает укол, специалист сервиса "Мои документы" уже заносит данные в единую медицинскую информационную систему.

"Пациент приходит уже с сертификатом. После осмотра доктора подходит к нам. Все данные вводим в журнал, который мы ведём, и вписываем в систему. Сотрудник МФЦ вводит уже в систему ЕМИАС", - рассказала медсестра ГП №175 (филиал второй) Елена Жадина.

Для удобства навигации в центре каждое рабочее место пронумеровано. Кроме того, сориентироваться помогают больше ста администраторов и волонтёров. Иностранных граждан прививают однокомпонентной вакциной отечественного производства "Спутник Лайт". Так решили в Минздраве, поскольку трудовые мигранты часто переезжают с места на место и порой им сложно выдержать трёхнедельный интервал между компонентами вакцины.

"Имеется повышенный спрос у иностранных граждан по вакцинации нашей вакциной "Спутник Лайт". Мы можем прививать как физических лиц и юрлиц, так и наших граждан, россиян. Здесь зал имеет зеркальное строение. То есть имеется два зала, которые позволяют разграничивать потоки наших пациентов", - сообщил главврач поликлиники №175 Андрей Федорук.

В столице уже работает порядка 300 пунктов вакцинации. Примерно треть из них - на базе городских поликлиник. Ещё треть находится в частных медицинских учреждениях. Остальные - в павильонах "Здоровье", в отделениях госуслуг "Мои документы" и торговых центрах. Всего же, по последним данным, от ковида привились уже больше трех миллионов человек.

Илья Данильцев, Станислав Ильин и Андрей Булычёв, "ТВ Центр".

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