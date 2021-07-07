Россия выразила соболезнования в связи с гибелью президента Гаити

Жовенеля Моиза застрелили в собственной резиденции

Россия соболезнует народу и правительству Гаити в связи с убийством президента страны Жовенеля Моиза и его супруги. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Жовенель Моиз был застрелен в собственной резиденции. Это подтвердил исполняющий обязанности премьер-министра страны Клод Жозеф.

В интернете появились первые кадры нападения на президентский дворец. На них видны вооружённые люди и отчётливо слышна стрельба из автоматического оружия. Неизвестные атаковали резиденцию в ночь на среду. В результате нападения была ранена и супруга президента. Днём она скончалась в больнице.

Глава правительства призвал сограждан к спокойствию. Он заверил, что ситуация в стране находится под контролем национальной полиции и вооруженных сил. Местные журналисты пишут, что главная воздушная гавань страны в Порт-о-Пренсе закрыта. Несколько рейсов перенаправлены в третьи страны.

Кто напал на президентский дворец, пока не ясно. Ранее на президента Моиза, вступившего в должность в 2017 году, уже совершалось покушение. Исполняющий обязанности главы правительства Клод Жозеф объявил военное положение на территории всей страны.

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