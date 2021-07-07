Общественники отмечают повышение конкуренции на выборах в России

Доклад на эту тему представил Координационный совет Общественной палаты

Координационный совет Общественной палаты России представил доклад с анализом основных тенденций на региональных и муниципальных выборах, передает "ТВ Центр". Как отметили эксперты, в последние годы в России наблюдается увеличение конкуренции на выборах всех уровней.

В частности, количество кандидатов, выдвигающихся на муниципальные должности, в среднем возросло в два раза, на уровне губернаторских выборов - в полтора раза. И некоторые победы никто не мог прогнозировать. То же самое касается выборов в региональные парламенты, где победу все чаще одерживают малые партии.

"Мы однозначно видим - еще одна тенденция. В последние годы повышается у нас КПД конкуренции. Участие в выборах становится более результативным. Увеличивается количество политических партий, представленных в региональных парламентах. И видя, кстати, эти партии, это вселяет такой оптимизм, в возможностях непарламентских, как говорят малых, может быть не малых, средних, скажем так, партий создает вообще хорошие предпосылки для них и в участие на выборах в Государственную думу", - сказал председатель Координационного совета при Общественной палате России по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

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