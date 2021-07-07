При определении коллективного иммунитета к COVID-19 учтут переболевших

Об этом в среду сообщила вице-премьер Татьяна Голикова

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила в среду на совещании Владимира Путина с членами правительства, что при определении уровня коллективного иммунитета к COVID-19 будут учтены новые категории.

"Это переболевшие, вакцинированные граждане, а также граждане, которые переболели или были вакцинированы более чем 6 месяцев назад или прошли повторную вакцинацию", - цитирует заместителя председателя кабмина ТАСС.

Как уточнила Голикова, прежде эти категории граждан в расчетных показателях не учитывались.

Ранее в среду премьер-министр России Михаил Мишустин дал Роспотребнадзору поручение, согласно которому получить прививку от коронавируса в России должны не менее 80-90% населения.

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