"Мамочка дома": Веру Алентову выписали из больницы

Состояние вдовы режиссера Владимира Меньшова улучшилось

Актрису, вдову режиссера Владимира Меньшова Веру Алентову выписали из больницы. Об этом сообщила в Instagram их дочь, телеведущая Юлия Меньшова. Артистка написала, что Алентова находится дома.

"Мамочка дома", - заявила Меньшова, комментируя слухи о том, что состояние Алентовой ухудшилось и ее якобы перевели в реанимацию. Информацию об этом ранее также опровергли в театре им. Пушкина.

28 июня Алентову госпитализировали в московскую больницу с коронавирусом. Тогда 79-летняя жена Меньшова попала в реанимацию, однако уже через несколько дней ее перевели в обычную палату.

Владимир Меньшов скончался 5 июля на 82-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции. Режиссера похоронят 8 июля на Новодевичьем кладбище в Москве.

Видео: "Создатель удивительных миров: каким был Владимир Меньшов"

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