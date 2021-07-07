В ВОЗ заявили, что продолжают оценку "Спутника V"

На вакцину еще не выдано разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях

Помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения Марианджела Симао сообщила, что ВОЗ все еще проводит оценку российской вакцины от COVID-19 "Спутник V".

"На эту вакцину еще не выдано разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях. ВОЗ провела инспекцию производственных мощностей в России и продолжает оценку "Спутника V". Данный процесс еще не завершился", - приводит сообщение ТАСС.

Ранее в среду авторитетный научный журнал Nature выпустил статью, подтверждающую эффективность и безопасность "Спутника V". В материале отмечено, что препарат создан на основе аденовируса, который доставляет генетический код белка шипа SARS-CoV-2 в клетки человека.

"Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса. Разработана она была в центре имени Гамалеи, ее эффективность составляет более 96%.

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