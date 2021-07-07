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Стало известно о случаях заболевания коронавирусом в третий раз

18:14
  • среда
  • 07 июля 2021

Иммунный ответ после болезни может быть не таким сильным, как после вакцинации

Педиатр, вирусолог Евгений Тимаков сообщил во время пресс-конференции в среду, что, как показывает практика, человек может заболеть COVID-19 в третий раз.
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"Сейчас поступают люди, которые болеют третий раз. Вирус настолько обходит иммунный барьер, что спокойно заражает второй и третий раз. Зачастую третий раз даже бывает сильнее, чем первые два", - цитирует специалиста ТАСС.

Он также уточнил, что после перенесенного заболевания иммунный ответ может быть не таким сильным, как после вакцинации. Дело в том, что балансные антитела и Т-клетки не являются вируснейтрализующими.

В связи с этим эксперт призвал всех граждан, еще не сделавших прививку, как можно скорее пройти вакцинацию. На сегодняшний день в стране зарегистрированы уже четыре препарата для профилактики COVID-19.

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