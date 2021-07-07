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В Крыму осудили женщину, собиравшую деньги для террористов

18:36
  • среда
  • 07 июля 2021

Она делала это под видом благотворительной помощи

Жительнице Крыма вынесли приговор, спонсировавшей запрещенную в России террористическую организацию "Исламское государство", пишет в среду РИА "Новости".
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Решение принял Южный окружной военный суд.

В ходе следствия было установлено, что подозреваемая с декабря 2015 года по июнь 2018-го собрала для ИГ более 1,4 миллиона рублей под видом благотворительной помощи. Дело возбудили по статье о содействии террористической деятельности.

"Признана виновной, и ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима", - приводит агентство слова пресс-службы суда.

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