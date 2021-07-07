Трамп подает иск против соцсетей

Экс-президент США недоволен действиями Facebook и Twitter

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подает коллективный иск против основателей социальных сетей Facebook и Twitter, пишет в среду со ссылкой на источники Axios.

Издание напоминает, что в течение своей карьеры Трамп часто подавал в суд, но выигрывать процессы ему удавалось не очень часто. Журналисты также отметили, что конкретно это дело будет иметь для экс-главы Белого дома особое значение.

Официально об иске объявят уже в среду.

Ранее Facebook сообщил о блокировке аккаунтов Трампа на два года. Аналогично повел себя Twitter. Администрация объяснила свое решение тем, что политик нарушил правила, когда хвалил применивших насилие людей, а также сам призывал к насилию.

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