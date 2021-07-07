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"Жуткая неизвестность": Игорь Николаев рассказал, как лечился в Коммунарке

19:07
  • среда
  • 07 июля 2021

Музыкант поблагодарил врачей за работу

Музыкант Игорь Николаев рассказал, как весной прошлого года он лечил двустороннюю пневмонию в COVID-госпитале в московской Коммунарке. По его словам, самые неприятные симптомы болезни – это перепады температуры.

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"У меня не было проблем с дыханием, и я не понимал, почему врачи все время спрашивают: "Как дышится?" Самые неприятные симптомы – перепады температуры: то очень высокая, то очень низкая. И мерзковатая погода за окнами не радовала… Но депрессии у меня не было, хотя я и лежал с двумя катетерами в венах", - сказал Николаев.

Он поблагодарил врачей больницы в Коммунарке, которые спасли ему жизнь.

"Ведь они тогда мало что понимали про вирус, не знали, как лечить. А такая жуткая неизвестность и есть самое страшное", - поделился воспоминаниями Николаев в беседе с изданием "Семь дней".

Видео: Игорь Николаев в программе "Мой герой"

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