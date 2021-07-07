Росстат рассказал об инфляции в июне

Потребительские цены по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 0,69%

Как следует из данных Росстата, которые приводит в среду ТАСС, в июне годовая инфляция в России ускорилась до 6,5%.

Уточняется, что потребительские цены по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 0,69%.

В первом летнем месяце продовольственные товары по сравнению с маем подорожали на 0,64%. Стоимость услуг выросла на 3,95% в годовом выражении.

Ранее в Минэкономразвития заявили, что не ожидают сильных инфляционных колебаний. При этом глава ведомства Максим Решетников отдельно отметил, что рассчитывает на дефляцию в августе.

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