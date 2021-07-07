В РФПИ прокомментировали статью Nature о "Спутнике V"

Ученые отметили эффективность и безопасность разработки центра Гамалеи

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отметил важность публикации британского научного журнала Nature об эффективности разработанной в российском центре имени Гамалеи вакцины от коронавируса "Спутник V".

Nature, отметил глава РФПИ в Telegram, объединил позитивные данные об исследованиях препарата, публикуемые по итогам вакцинации в Аргентине, ОАЭ, Сан-Марино и других странах.

"Спутник" безусловно крайне безопасная вакцина, отсутствуют те побочные явления редкие, которые мы видим в ряде других вакцин", - подчеркнул Дмитриев.

Ранее журнал Nature опубликовал исследование, в котором эффективность "Спутника V" была подтверждена учеными.

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