Кафе "Братьев Караваевых" грозит закрытие из-за несоблюдения системы QR-кодов

Сотрудники заведения не проверяли цифровые сертификаты у посетителей

Инспекторы Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы выявили нарушения санитарных норм в кафе "Кулинарная Лавка Братьев Караваевых" на Тверском бульваре.

Сотрудники заведения общепита, вопреки ранее установленным в городе правилам, не проверяли у посетителей наличие QR-кодов. "Внутри находились и обслуживались посетители, у которых отсутствовали QR-коды", - сообщил главный инспектор Сергей Михайлов.

Теперь кафе грозит штраф до 300 тысяч рублей, передает РИА Новости. Если будут выявлены факты причинения вреда здоровью человека, предприятие ждет штраф до одного миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

C 28 июня в Москве посетить заведение общественного питания или массовое мероприятие численностью более 500 человек можно только при наличии QR-кода. Он подтверждает прохождение вакцинации от COVID-19, факт перенесенного заболевания или наличие действительного отрицательного ПЦР-теста. На входе в заведение или на мероприятие посетителям необходимо предъявить QR-код и документ, удостоверяющий личность.

Видео: как получить QR-код для посещения кафе в Москве

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