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В Москве среди вакцинировавшихся горожан разыграли еще пять авто

19:48
  • среда
  • 07 июля 2021

В лотерее приняли участие 504 976 человек

В Москве назвали победителей розыгрыша автомобилей среди привившихся от COVID-19 горожан, который проходит еженедельно по средам в рамках акции "Вакцина рулит".

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Имена назвали в эфире "Москвы 24" ведущая канала и худрук Московского государственного театра эстрады Геннадий Хазанов.

Победителями стали Борис Игоревич, Елена Михайловна, Аким, Андрей Викторович, Елена Владимировна. Согласно законодательству, фамилии победителей называть нельзя.

В лотерее приняли участие 504 976 человек – это все, кто сделал первую дозу вакцины в Москве с 28 июня по 4 июля. Обладателей автомобилей определил компьютер методом случайного выбора. Организаторы сами свяжутся с победителями и сообщат, как забрать автомобиль.

Следующий розыгрыш пройдет 14 июля.

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