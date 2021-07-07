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Эстония высылает российского дипломата

19:55
  • среда
  • 07 июля 2021

Об этом сообщили в МИД страны

Руководитель отдела по связям с общественностью Министерства иностранных дел Эстонии Аари Леммик сообщил, что ведомство приняло решение выслать российского дипломата. Делается это в качестве ответной меры на объявление persona non grata консула в Санкт-Петербурге Марта Лятте.
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"В практике международных отношений обычно на высылку дипломата дается симметричный ответ", - приводит слова Леммика ERR.

Дополнительных деталей он не уточнил.

Как стало известно в среду, Лятте должен покинуть Россию в течение 48 часов. Ранее его задержали сотрудники ФСБ при получении от россиянина материалов закрытого характера.

МИД Эстонии считает задержание консула республики провокацией.

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