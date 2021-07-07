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Путин заявил о доверии народа Армении Пашиняну

20:06
  • среда
  • 07 июля 2021

В Кремле в среду проходит встреча двух лидеров

В среду в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина и исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Путин поздравил Пашиняна с победой его партии на выборах

Российский лидер отметил, что у его гостя есть доверие армянского народа, что позволяет ему эффективно решать накапливающиеся в стране проблемы.

"Самое важное - иметь доверие народа. Оно у вас есть. Это показано по результатам выборов", - отметил Путин, поздравив при этом Пашиняна с победой возглавляемой им партии "Гражданский договор" на внеочередных выборах в Национальное собрание (цитата по ТАСС).

Доверие людей, продолжил Путин, является важнейшим условием для дальнейшего развития. Президент также выразил надежду на то, что за рабочим обедом удастся обсудить все актуальные вопросы двусторонних отношений.

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