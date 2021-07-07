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Далай-лама пообещал прожить до 110 лет

20:29
  • среда
  • 07 июля 2021

6 июля буддийский духовный лидер отметил 86-летие

Далай-лама, отметивший во вторник 86-летие, провел на следующий день онлайн-встречу с индийскими врачами и фармацевтами, в ходе которой заявил о планах прожить минимум до 110 лет.
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"Согласно моим снам, а также предсказаниям, моя жизнь продлится до 110 лет, некоторые предсказания говорят, что даже до 113 лет", - цитирует буддийского духовного лидера РИА "Новости".

Он также рассказал, что живет на территории Индии вот уже более 60 лет и несколько часов в день посвящает медитации. Основу его практики составляют каруна (сострадание) и ахимса (ненасилие).

"Это наполняет меня внутренней решимостью, силой жить долго, насколько могу", - прокомментировал Далай-лама поступившие ему со всего мира поздравления.

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