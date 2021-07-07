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Умер режиссер Роберт Дауни-старший

20:45
  • среда
  • 07 июля 2021

85-летний актер страдал болезнью Паркинсона

В США умер актер, режиссер и сценарист Роберт Дауни-старший, отец актера Роберта Дауни-младшего. Ему было 85 лет, он страдал болезнью Паркинсона.

Дауни-старший приобрел популярность после одного из своих первых фильмов "Патни Своуп" (1969). Среди других его известных фильмов - работы "Дворец Грисера" (1972), "Слишком много солнца" (1990).

Его сын Роберт Дауни-младший - тоже популярный актер. Многим известна его роль Железного человека в фильмах Marvel. Комментируя смерть отца в Instagram, он рассказал, что Дауни-старший скончался во сне накануне у себя дома в Нью-Йорке.

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