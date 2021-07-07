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Пашинян поблагодарил Путина за поставку "Спутника V" в Армению

20:56
  • среда
  • 07 июля 2021

Ситуацию с COVID-19 в республике и.о. премьера назвал хорошей

В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян поблагодарил российского лидера за поддержку в доставке армянской стороне вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V".

"Слава Богу, ситуация с коронавирусом в Армении довольно-таки хорошая. И на этом фоне уже появляется уже поток российских туристов в Армению. Это очень тоже хорошая новость", - цитирует Пашиняна РИА "Новости".

В Армении до 11 июля объявлен карантин в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Цель властей - до конца года вакцинировать около 700 тысяч человек. В республике используются препараты "Спутник V", AstraZeneca и CoronaVac.

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