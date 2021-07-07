Трагедия на Камчатке и коронавирус: что Путин обсудил с членами кабмина

Расследование крушения самолета будет проведено быстро и на должном уровне, пообещал президент

Президент России Владимир Путин рассчитывает на то, что расследование причин крушения самолета на Камчатке будет проведено быстро и на должном уровне. Президент заявил об этом на совещании с членами правительства. О ходе расследования причин авиакатастрофы главе государства доложил глава Минтранса Виталий Савельев. Путин подчеркнул, что государство сделает всё необходимое, чтобы поддержать родственников и близких погибших.

"Помощь семьям погибших в авиакатастрофе на Камчатке будет оказана в самое ближайшее время", - с этих слов президент начинает совещание с правительством. На прямой связи из Петропавловска-Камчатского - глава Минтранса. Виталий Савельев возглавляет комиссию, созданную для расследования всех обстоятельств крушения Ан-26.

"Мы сегодня летали по маршруту в таких же, не очень хороших погодных условиях, но мы приземлились в Палане другим маршрутом, у нас не было проблем. Поэтому мы хотим понять, почему командиром корабля было принято достаточно сложное решение, и мы надеемся, когда мы найдем черные ящики, то получим ответы", - заявил министр транспорта России Виталий Савельев.

"Надеюсь, что работа будет проведена в короткие сроки и с должным качеством. Хочу выразить слова искреннего соболезнования всем родственникам, всем близким погибших. Все, что необходимо сделать со стороны государства, будет сделано, чтобы вас поддержать", - обратился к семьям погибших Владимир Путин.

О ситуации с коронавирусом президент интересуется у вице-премьера Татьяны Голиковой. Прирост заболеваемости замедлился, но обстановка все-равно остается напряженной. Система здравоохранения при этом работает стабильно.

"В 82 регионах страны заболеваемость растет. Но некоторое снижение мы видим только в Москве, и здесь я должна отметить, что это стало возможным благодаря реализуемым ограничительным мерам и достаточно высоким, практически в разы, темпам вакцинации населения. И мы считаем, что эти меры нужно обязательно продолжать", - заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Темпы вакцинации выросли практически в два раза. Первый компонент уже получили 27 миллионов человек. Оба – 18,5 миллиона человек. Сейчас правительство работает над уточнением критериев для определения коллективного иммунитета.

"Этот показатель с учетом дополнения новыми категориями должен составить 80% взрослого населения России. Что это за категории? Это переболевшие, вакцинированные граждане, а также граждане, которые переболели или были вакцинированы более чем шесть месяцев назад или прошли повторную вакцинацию", - сказал Голикова.

Еще одной темой совещания стали социальные выплаты. И на этом вопросе президент останавливается подробно.

"У нас с 1 апреля начались выплаты семьям с детьми от трех до семи лет по новым правилам. Кроме того, с 1 июля мы начали выплачивать пособия на детей от восьми до 17 лет из нуждающихся семей с одним родителем. С 1 июля должны быть осуществлены выплаты беременным женщинам, которые встали на учёт до 12 недель и, наконец, с 1 августа должна стартовать достаточно широкая кампания единовременной помощи выплат всем семьям, имеющим детей школьников", - сказал Путин.

У родителей будет целый месяц, чтобы подать заявление. Принимать документы начнут 15 июля. Выплачивать деньги - с 16 августа. По 10 тысяч рублей на каждого ребенка получат родители 20 миллионов юных россиян. За пособием для беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, уже обратились более 160 тысяч женщин. При назначении некоторых социальных выплат людям, увы, пришлось столкнуться с правилом нулевого дохода. Во время прямой линии с президентом на это обратила внимание жительница Астраханской области.

"На основании разъяснений Минтруда руководство региона уже предприняло оперативные меры для исправления этой ситуации. Сейчас выплаты в Астраханской области идут уже по общим правилам, а неправомерно отклоненные заявления будут пересмотрены", - сообщил Антон Котяков, министр труда и социальной защиты.

Это произойдет во всех регионах. На портале госуслуг открыт специальный раздел обратной связи. Отдельно президент уточняет, как с оформлением выплат быть получателям алиментов.

- Если числится, что платит вроде как, а потом раз, перестал, потом опять платит... - При наличии судебного решения взыскание производится службой судебных приставов, они четко контролируют поступления денежных средств и в случае, если денежные средства не поступают, то мы семье выплату назначаем.

Еще одна тема, прозвучавшая на прямой линии, - газификация. Ее, по подсчетам правительства, ждут 36 тысяч населённых пунктов. Регионам при этом поручено помочь гражданам с прокладкой оборудования на своем участке.

"Что касается садоводческих товариществ, вы об этом тоже говорили на прямой линии, то в программу социальной газификации попадут те садовые товарищества, которые находятся в границах газифицированных населенных пунктов. Новые правила вступят в силу в августе. Важно отметить, что граждане, которые подали заявки с 21 апреля, то есть с момента вашего послания Федеральному собранию, до вступления в силу новых правил, также будут иметь право в случае обращения на возврат уплаченных денежных средств по заключенным после 21 апреля договорам", - объяснил зампредседателя правительства Александр Новак.

"Важно, чтобы все это работало. Так что прошу самым внимательным образом к этому отнестись. Это важно для людей, мы с вами хорошо понимаем. Качество жизни меняется", - отметил президент России.

О повышении качества жизни президент говорил и накануне во время рабочей поездки в Кузбасс. Развитие региона - основная тема совещания. К докладу вице-премьера Марата Хуснуллина у Владимира Путина важное замечание.

"Вот вы сказали об аэропорте. Сами там бывали, знаете. Я вчера взлетал. Гребенка там на взлетно-посадочной полосе. Сразу меня командир там предупредил: "Пристегнитесь". Стюардесса зашла: "Не ставьте стаканы". Надо этим заниматься, это серьезный вопрос. Ладно, я прилетел-улетел, не так часто там бываю, а люди-то каждый день летают", - сказал глава государства.

Из рабочей поездки, но уже по Уралу и Западной Сибири, вернулся и председатель правительства. Михаил Мишустин в Томске пообщался со студентами.

"Ребята, студенты задавали вопрос по "Пушкинской карте", которая по вашей инициативе была озвучена в ходе прямой линии. Студенты очень позитивно восприняли эту идею, они очень рады появлению возможности больше ходить в музеи, театры", - заявил Мишустин.

"Если бы в каникулярный период они имели бы возможность ходить больше в театры, музеи, а то 1 сентября им в школу нужно идти, в высшие, а им такая льгота. Может, чуть пораньше сделаем?" – предложил Путин.

"Чуть-чуть пораньше будет сложно, поскольку сами театры, музеи и те, кто делают выставки, должны подготовиться к тому, чтобы использовать "Пушкинскую карту". Но я уверен, что на следующие каникулы мы можем пообещать, что такая программа будет для них доступна", - ответил премьер-министр.

Такую карту получат молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет. На каждую будет зачислено по три тысячи рублей. На эти деньги можно будет купить билет в театр, на выставку или в музей, а вот обналичить или перевести средства не получится.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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