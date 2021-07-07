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Опубликовано видео нападения на президента Гаити

22:34
  • среда
  • 07 июля 2021

Жовенеля Моиза застрелили в ночь на среду

Власти Гаити ввели военное положение на всей территории страны после убийства президента республики Жовенеля Моиза. В ночь на среду его застрелили в собственной резиденции, передает "ТВ Центр".

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Убит президент Гаити Жовенель Моиз

Страну временно возглавил исполняющий обязанности премьер-министра Клод Жозеф. Днём он выступил с обращением к согражданам. И заявил, что ситуация находится под контролем национальной полиции и вооружённых сил. Убийцы президента заплатят по закону, подчеркнул Жозеф. Однако кто напал на президентский дворец, пока не ясно.

В интернете ранее появились кадры, снятые свидетелями атаки. На них видны вооружённые люди и отчётливо слышна стрельба из автоматического оружия. В результате нападения была ранена и супруга президента. Сведения о её состоянии поступают противоречивые.

В соцсетях также появилось другое видео нападения на президента Гаити. Судя по новым кадрам, застрелившие главу государства злоумышленники представились сотрудниками американского управления по борьбе с наркотиками (DEA). В США уже поспешили откреститься от причастности к убийству.

ЧП в Гаити произошло спустя два неполных дня после того, как Моиз назначил премьер-министром бывшего главу МВД Ариеля Анри. Он должен был решать вопросы национальной безопасности, и вместе с избиркомом подготовить проведение всеобщих выборов и референдума по принятию новой конституции. В должность премьера Анри вступить не успел.

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