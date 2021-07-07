Ничего личного, только бизнес: Афганистан погрузился в хаос после бегства военных США

Москва внимательно наблюдает за развитием ситуации в стране

Москва внимательно наблюдает за развитием ситуации в Афганистане и готова задействовать свою базу на таджикской границе для защиты союзников. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров, комментируя стремительное наступление талибов в Афганистане после спешного вывода оттуда американских войск. Таджикистан уже призвал членов ОДКБ помочь с охраной своей границы с Афганистаном. По последним данным, большую часть приграничных районов с афганской стороны уже заняли радикальные исламисты.

Это последние кадры из пока еще подконтрольного Афганистану города Калайи-Нау - столицы провинции Бадгис. Всего несколько часов спустя контроль здесь установят уже талибы. Но местный губернатор этого еще не знает. Пытается убедить журналистов, что надежда есть.

"Все наши силы безопасности и обороны защищают город. Враг, который в настоящее время сражается с нами, несет потери. Сохраняйте самообладание", - сказал губернатор провинции Бадгис Хесамуддин Шамс.

На деле выходит иначе. Это видео опубликовала запрещенная в России террористическая организация "Талибан". Афганские военные сдаются в плен. Известно также, что из местной тюрьмы освобождены все заключенные. В итоге в городе то и дело завязываются уличные драки.

Всего за последние сутки боевики захватили три провинции. Кроме Бадгис, это еще Лагман и Бадахшан. В итоге под контролем террористов находится уже почти половина территории Афганистана. Активизировались талибы ожидаемо сразу после того, как американцы и их союзники по НАТО объявили, что вывели из страны почти все свои войска.

- Теперь, когда США ушли, единственное, что убедит меня сложить оружие, - это наличие здесь исламского закона и правительства, действующего в соответствии с исламскими правилами.

Вывод американских войск больше походил на бегство. Самая длительная в истории военная кампания полностью провалилась. Спустя 20 лет присутствия в стране война продолжается, "Талибан" только крепнет, а о процветающей демократии или хотя бы банальной стабильности, которую Вашингтон обещал подарить афганскому народу, здесь даже речи не идет. Наоборот, стало гораздо хуже. Не помогло даже вложение баснословных средств: по разным оценкам, от одного до двух триллионов долларов. А учитывая, что американцы сейчас даже оружие и военную технику с собой забрали, в правительстве Афганистана происходящее расценивают не иначе как предательство. Впрочем, это вполне в духе США: ничего личного, только бизнес.

"Не учтенные даже официально 100 миллиардов долларов в год - такой кэш! Благодаря афганскому героину, который поставлялся военными самолетами в Европу, в том числе в так называемые тюрьмы ЦРУ. 20 лет достаточно успешного бизнеса в этой сфере. Сейчас понятно, что ситуация достаточно напряженная в целом в мире, и все модели, по которым мир существовал, они накрываются медным тазом. В связи с этим американцам уже не выгодно держать этот контингент и соответственно финансировать афганские власти. Гораздо выгоднее уйти и оставить хаос, который, разумеется, перекидывается на южные границы стран, граничащих с Россией в Средней Азии", - сказала политолог, востоковед Каринэ Геворгян.

Понятно, что кому-то с этим хаосом, созданным США, теперь придется разбираться. Аналитики сходятся во мнении, что запрещенная в России террористическая организация "Талибан" уже через полгода разгромит проамериканское правительство и установит в стране свою власть. А дальше - начнется экспансия в Таджикистан, Узбекистан, Киргизию.

Уже сейчас боевики захватили две трети границы с Таджикистаном. Около тысячи афганских солдат вынуждены были бежать на территорию республики в поисках убежища. За ситуацией, естественно, пристально следят в Москве.

"Президент России Владимир Путин на днях провел телефонные разговоры с президентами Таджикистана и Узбекистана. Он находится в контакте и с другими центрально-азиатскими лидерами. Обязательства по ОДКБ полностью остаются в силе. И мы будем делать все, в том числе используя возможности российской военной базы на границе Таджикистана с Афганистаном, чтобы не допустить каких-либо агрессивных поползновений в отношении наших союзников", - заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Ситуация осложняется еще и тем, что США, выведя из Афганистана свои войска, конечно, не откажется от других способов контроля. В том числе и военного. Пентагон, к примеру, не исключил, что в Таджикистане и Узбекистане "появятся технические пункты, откуда будут направляться ракеты, дроны или другое оружие". Кроме того, Турция - единственная мусульманская страна в НАТО - подтвердила, что введет в Афганистан свой воинский контингент, якобы только для охраны кабульского аэропорта. Впрочем, надо понимать: едва ли у афганского конфликта есть военное решение. Мира можно достичь - и об этом неоднократно заявляли в России - только за столом переговоров.

Ольга Оксенич, Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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