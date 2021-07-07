"Это так не работает": в НАТО резко ответили Зеленскому о вступлении в альянс

Одних только реформ недостаточно

Специальный представитель генерального секретаря НАТО Джеймс Аппатурай заявил, что Украине никто не давал гарантий вступления в альянс - для этого попросту не существует четких критериев.

"Это так не работает. Нет четких критериев, после выполнения которых предоставляется членство, потому что это политические решения, а не чисто технические критерии", - сказал Аппатурай на пресс-конференции (цитата по РИА "Новости").

Реформы важны, продолжил он, но к вступлению должна быть готова не только Украина, но и военный блок НАТО, так как ему придется из-за этого расширяться.

От внеблокового статуса Киев отказался в декабре 2014 года. В феврале 2019-го Верховная рада закрепила курс в Евросоюз и Североатлантический альянс. Эксперты полагают, что членом НАТО Украина в ближайшие 20 лет не станет.

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