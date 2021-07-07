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Росстат сообщил о подорожании путевок в Турцию почти на 40%

21:54
  • среда
  • 07 июля 2021

Путевки в российские дома отдыха и пансионаты подорожали на 10,7%

Согласно данным Росстата, на которые ссылается в своей заметке РБК, в июне стоимость поездок на отдых из России в Турцию увеличилась на 38,9% по сравнению с майскими показателями.
Названа стоимость отдыха в Турции в конце июня

При этом уточняется, что путевки в российские дома отдыха и пансионаты подорожали на 10,7%, в санатории - на 6,5%.

Также отмечено, что цены на проживание в одно- и двухзвездочных отелях в России увеличились на 5,6 и 4,2% соответственно, но зато в четырех- и пятизвездочных снизились на 6,3%.

"В то же время поездки на отдых в ОАЭ стали дешевле на 1,3%", - сказано в отчете.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщила, что россияне начали отказываться от отечественных курортов в пользу турецких. При этом туроператоры отмечают, что на деле променять российский юг на Турцию готовы лишь единицы.

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