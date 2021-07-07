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Минздрав утвердил порядок направления на углубленную диспансеризацию

22:52
  • среда
  • 07 июля 2021

Приоритет получат переболевшие COVID-19

Минздрав России утвердил порядок направления граждан для прохождения углубленной диспансеризации. Как сообщается на сайте ведомства, документ зарегистрировал Минюст.

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"Приоритет для направления на углубленную диспансеризацию будут иметь граждане, перенесшие новую коронавирусную инфекцию в сочетании с хроническими заболеваниями, а также без них", - сообщили в пресс-службе Минздрава.

Россиянам расскажут о возможности пройти углубленную диспансеризацию через портал госуслуг, смс или другие средства связи, следует из приказа Минздрава.

Углубленную диспансеризацию проведут с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в субъекте. Планируемая дата прохождения диспансеризации устанавливается не ранее 60 дней после выздоровления.

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