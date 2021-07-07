Минздрав утвердил порядок направления на углубленную диспансеризацию

Приоритет получат переболевшие COVID-19

Минздрав России утвердил порядок направления граждан для прохождения углубленной диспансеризации. Как сообщается на сайте ведомства, документ зарегистрировал Минюст.

"Приоритет для направления на углубленную диспансеризацию будут иметь граждане, перенесшие новую коронавирусную инфекцию в сочетании с хроническими заболеваниями, а также без них", - сообщили в пресс-службе Минздрава.

Россиянам расскажут о возможности пройти углубленную диспансеризацию через портал госуслуг, смс или другие средства связи, следует из приказа Минздрава.

Углубленную диспансеризацию проведут с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в субъекте. Планируемая дата прохождения диспансеризации устанавливается не ранее 60 дней после выздоровления.

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