Появилось видео мощного взрыва в Дубае

В Дубае прогремел мощный взрыв. В соцсетях появились первые фото и видео с места ЧП. Предположительно, взрыв прогремел на стоящем на якоре судне в порту Джебель-Али.

This was the explosion heard across Dubai tonight. Details to follow. Praying all are safe. Via @xmufaxsam_ pic.twitter.com/pGUPYx0rUj

Телеканал Al Arabiya сообщает, что после взрыва на торговом судне вспыхнул пожар. Туда направляются пожарные расчеты и машины скорой помощи. По некоторым данным, речь может идти о нефтяном танкере.

По данным Dubai Media Office, в результате инцидента никто не пострадал, а распространение огня взято под контроль.

A fire caused by an explosion within a container on board a ship at Jebel Ali Port has been brought under control; no casualities have been reported. pic.twitter.com/oMTaJhgEYd