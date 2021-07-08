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Лавров высказался о заявлениях Запада об "изоляции" России

08:18
  • четверг
  • 08 июля 2021

Россия постоянно расширяет международные связи, заявил министр

Ни о какой изоляции России, о чем постоянно твердят на Западе, речи не идет. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая в Дальневосточном федеральном университете с лекцией на тему "Международная деятельность России для развития российских регионов".
Лавров подверг критике позицию США по России после встречи Путина и Байдена

По словам министра, Россия постоянно расширяет связи с большинством стран в Евразии, Латинской Америке, а также Африке. "Более того, ряды наши друзей постоянно пополняются, хотя США и их союзники активно пытаются этому помешать", - отметил Лавров.

Глава МИД России также рассказал, что Москва фиксирует ежедневные попытки Запада вмешиваться во внутреннюю и внешнюю политику России.

"Наши западные коллеги и не скрывают, что многие из них предпочли бы иметь дело со слабой Россией, лишенной ориентиров, Россией, готовой на любые уступки", - приводит ТАСС слова Лаврова.

В мае этого года министры иностранных дел G7 выступили за стабильные и предсказуемые отношения с Россией, однако выразили обеспокоенность действиями Москвы, которые якобы несут угрозу международному порядку.

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