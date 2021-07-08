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Эксперт назвал условия появления нового суперштамма коронавируса

08:48
  • четверг
  • 08 июля 2021

Рано или поздно может появиться мутация, от которой не спасут сегодняшние вакцины

В любой стране может появиться новый суперштамм коронавируса, уверен доктор медицинских наук, эксперт по биологической безопасности Николай Дурманов.

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По мнению специалиста, избежать появления нового штамма можно только с помощью усиленной борьбы против уже существующих мутаций вируса. Профилактика заболеваемости и вакцинация населения в данной ситуации пойдут только на пользу.

"Возникновение новых мутантных форм зависит от количества заболевших людей. Вакцинирование предотвращает циркуляцию вируса в популяции, и игра природы, которая кончается хитроумными вирусными вариантами, затрудняется. Лучшая гарантия от возникновения новых суперштаммов, которые надо будет иначе лечить и нужны будут другие вакцины, это вакцинация сейчас теми вакцинами, что есть", - заявил Дурманов.

Специалист подчеркнул, что новые волны напрямую связаны с появлением новых мутаций коронавируса. К примеру, сейчас особое внимание к себе привлекает штамм "дельта", и его более продвинутый вариант "дельта плюс".

"Появление новой мутантной формы означает, что вирус немного изменился и стал более заразным и, что самое главное, вакцины против прежних вариантов вируса и антитела, которые образовались у переболевших, на новые варианты будут по-прежнему действовать, но уже слабей", - отметил эксперт.

Он добавил, что в теории человечество может столкнуться с новым штаммом, для которого потребуются и новые вакцины, а потому ученые по всему миру уже приступили к их разработке, передает Радио Sputnik.

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