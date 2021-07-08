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Англия впервые вышла в финал чемпионата Европы по футболу

08:32
  • четверг
  • 08 июля 2021

Англичане обыграли датчан со счетом 2:1

Сборная Англии одержала победу над командой Дании в матче ½ финала чемпионата Европы. Матч на лондонском стадионе "Уэмбли" завершился со счетом 2:1.

Основное время игры завершилось с результатом 1:1. Счет на 30-й минуте открыл датчанин Миккель Дамсгор. Спустя девять минут после автогола капитана команды Дании Симона Кьера счет сравнялся. Уже в дополнительное время, на 104-й минуте Гарри Кейн после неудачного пенальти поразил ворота датчан на добивании.

Таким образом, сборная Англии впервые вышли в финал чемпионата Европы, где сразится со сборной Италии.

Комментируя итоги матча, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что английские футболисты "играли на разрыв сердца".

"Сегодня вечером Англия играла на разрыв сердца. Потрясающее выступление. Теперь нас ждет финал. Вернем его домой", - написал Джонсон в твиттере.

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