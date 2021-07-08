В Гаити задержаны предполагаемые убийцы президента

В четверг власти раскроют подробные данные

Предполагаемые убийцы президента Жовенеля Моиза задержаны Национальной полицией Гаити. Об этом в четверг сообщили власти страны в Twitter. Они пообещали предоставить более подробную информацию в ближайшее время.

Напомним, Жовенеля Моиза застрелили в собственной резиденции в ночь на среду, 7 июля. Власти Гаити ввели военное положение на всей территории государства. Страну временно возглавил исполняющий обязанности премьер-министра Клод Жозеф.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram