Лавров сделал заявление о вводе войск в Афганистан

Россия поможет Таджикистану в случае нападения боевиков

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на вопрос о возможности ввода российских войск в Афганистан. Заявление главы МИД прозвучало в ходе выступления в Дальневосточном федеральном университете.

"Будем ли вводить свои в Афганистан? Я считаю, что ответ очевиден", - сказал министр. Его слова приводит "Интерфакс".

Тем не менее, в случае нападения на Таджикистан из Афганистана, этот вопрос будет немедленно рассмотрен ОДКБ. По словам Лаврова, Москва и Душанбе являются союзниками по организации и Россия выполнит свои обязательства в случае нападения.

Ситуация вокруг Афганистана обострилась из-за вывода США своих войск. Вашингтон планирует завершить процесс до конца августа. На этом фоне активизировался запрещенный в России "Талибан". Боевики движения утверждают, что контролируют половину территории Афганистана, в том числе граничащие с Таджикистаном районы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram