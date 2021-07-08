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Врач объяснил, почему в жару выше опасность заразиться COVID-19

08:56
  • четверг
  • 08 июля 2021

В столичном регионе температура снова поднимется выше +30 градусов

Жаркая погода отягощает течение многих заболеваний, в том числе коронавируса, заявил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

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В Центральную Россию вернулась жара и, согласно прогнозам синоптиков, задержится она надолго. Уже к выходным в регионе ожидается до +28-30 градусов.

"В жару больше опасности заболеть, поскольку существуют риски переохлаждения, снижения иммунитета, отчего организм становится более уязвимым к бактериям и вирусам. Также жара отягощает течение коронавируса, как и других заболеваний, поскольку она сама по себе большой стресс для организма", - отметил Тяжельников.

Он рекомендовал людям, находящимся из группы риска, вакцинироваться как можно быстрее, чтобы обезопасить себя.

Также врач посоветовал больным внимательно следить за температурой в помещении и поддерживать на комфортном уровне не только ее, но и уровень влажности. Помочь в этом могут регулярная влажная уборка и проветривание, передает РИА Новости.

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