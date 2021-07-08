Туберкулез и ветряная оспа: врач перечислила таящиеся в подъезде опасности

Жители многоквартирных домов ежедневно рискуют здоровьем

В подъезде многоквартирного дома ненароком можно заразиться не только коронавирусом, но еще и туберкулезом, кишечной инфекцией и даже ветряной оспой. Как этого избежать, рассказала врач-эпидемиолог Дарья Тихонова.

Врач отметила, что самой распространенной болезнью, которую можно подхватить в подъезде, является острая кишечная инфекция. Чаще всего ей болеют дети, которые дотрагиваются до различных поверхностей, а затем кладут пальцы в рот.

Основными симптомами кишечной инфекции являются рвота, боли в животе, тошнота и высокая температура, напомнила Тихонова. Она подчеркнула, что в целях профилактики недостаточно рассказать детям о последствиях заболевания и необходимости регулярно мыть руки – взрослые должны стать примером в этом вопросе.

Еще одной серьезной болезнью, которой можно заразиться в подъезде, ветхом деревянном доме или коммунальной квартире, является туберкулез, который попадает в организм через воздушно-капельный и контактный путь.

"Основным фактором заражения является инфицированная среда. Разносчиком заболевания может стать сосед, ведущий асоциальный образ жизни и не использующий средства индивидуальной защиты. Также бактерия может активно развиваться в закрытых помещениях с высокой влажностью, например, деревянных бараках или ветхих домах. Не исключен и фактор заболевания через рукопожатия и передачу предметов быта", - заявила врач.

По ее словам, лишь в 10% случаев у больного развивается активный туберкулез с сильным кашлем, болями в груди и прочими сопутствующими симптомами. В остальных 90% случаев формируется латентная туберкулезная инфекция, передает РИА Новости.

Что касается ветряной оспы, то ей может заболеть любой житель многоквартирного дома. "Ветряная оспа характеризуется лихорадкой, толчкообразным появлением на коже и слизистой своеобразной пятнисто-везикулезной сыпи. Заражение происходит воздушно-капельным и контактным путями", - отметила Тихонова.

Чтобы избежать заболеваний, следует не только соблюдать личную гигиену, но и регулярно следить за чистотой и дезинфекционной обработкой подъездов, холлов, лифтов, коридоров и прочих помещений общественного пользования. "Кроме того, нужно не забывать о соблюдении социальной дистанции и регулярном проветривании подъездов", – добавила врач.

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