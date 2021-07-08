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Сергунина: Прием заявок на участие в акселерационной программе Global Partners открылся в Москве

09:29
  • четверг
  • 08 июля 2021

Подать заявку можно до 28 июля

В Москве открылся прием заявок на участие в акселерационной программе Global Partners для b2b-компаний. Программа ориентирована на организации, развивающиеся в сферах управления городской средой, фудтеха и агротеха, экологии и энергетики, а также транспорта и логистики.

"Участникам программы помогут сфокусироваться на целевых зарубежных рынках и определить наиболее перспективных партнеров. Для них предусмотрено индивидуальное наставничество иностранных экспертов и возможность презентовать свои проекты представителям ведущих международных компаний из списка Global Innovation 1000", - рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Подать заявку на участие в Global Partners можно до 28 июля на сайте программы. Из общего числа заявок на конкурсной основе отберут 20 организаций, которые пройдут акселерацию с августа по ноябрь. По словам главы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, акселератор поможет московским компаниям ускорить выход на зарубежные рынки, выстроить ключевые процессы в командах и сформировать индивидуальный клиентский сегмент.

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