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Более 2,6 млн раз просмотрели деловую программу международной онлайн-выставки "Город: детали"

09:18
  • четверг
  • 08 июля 2021

Было представлено более 500 дизайн-решений

Деловую программу международной онлайн-выставки "Город: детали" просмотрели более 2,6 миллиона раз, сообщили в пресс-службе программы "Мой район".

В течение недели все желающие могли на сайте выставки посмотреть мини-город с более чем 500 функциональными дизайн-решениями для общественных пространств. Кроме того, в прямом эфире транслировались паблик-токи и деловая программа, в которой приняли участие российские и иностранные архитекторы, ландшафтные дизайнеры, проектировщики и девелоперы из США, Италии, Норвегии и других стран.

"Всего прошло 25 сессий. Самой популярной стала тема, посвященная районным проектам и их влиянию на сплоченность локальных сообществ. Этот эфир набрал более 700 тысяч просмотров. Присоединившиеся к дискуссиям иностранные спикеры поделились своим опытом развития районов и создания благоприятной атмосферы в них", - рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

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