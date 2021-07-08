В Москве прощаются с Владимиром Меньшовым

Проститься с ним пришли сотни людей

Москва прощается с Владимиром Меньшовым. Народный артист РФСФР, выдающийся кинорежиссёр, а еще сценарист, актёр, педагог, телеведущий скончался 5 июля на 82-ом году жизни.

Сотни людей сегодня с утра идут к Центральному дому кинематографистов, чтобы почтить память мастера. На счету Владимира Меньшова - более сотни ролей в кино. Но самыми яркими, безусловно, стали его режиссерские работы.

Всего 7 фильмов, но практически все любимы уже не одним поколением зрителей. Оскароносную картину "Москва слезам не верит" только за первый год посмотрели 90 миллионов человек. А еще "Ширли-мырли", "Любовь и голуби" - искренние ленты с тонким, интеллигентным юмором. И, конечно, остались ученики, которые продолжат дело Владимира Валентиновича.

"Мы его первые ученики, первый выпуск, он нас набрал, дал нам толчок, сказал: "Мы вас зажигаем, разгораться вам нужно самим". Человек, который помогал всем. Все время ощущение абсолютно доброго, родного дедушки - для нас, потому что мы совсем молодыми были, когда нас набрали. Поэтому, конечно, абсолютная утрата", - говорит Иван Щеглов.

"Это честь, это достоинство, принципиальность, мощный талант. Многие задаются вопросом: что же от нас уходит вместе с Меньшовым? Совесть уходит, правда уходит, он был опорой, на таких людях страна держится", - говорит Александр Олешко.

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