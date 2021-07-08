По всей России открывают дополнительные пункты вакцинации

В лидерах по темпам вакцинации - столица и Подмосковье

Минздрав утвердил порядок прохождения диспансеризации. Те, кто перенёс заболевание, имеют приоритетное право на углублённое обследование. Избежать тяжёлых последствий можно, соблюдая меры безопасности и сделав прививку. Дополнительные пункты вакцинации открываются по всей стране.

Молодой человек растерянно оправдывается, что уже собирался выходить... Но инспекторов и полицейских, проверяющих торговый центр на юго-западе Москвы, объяснения не убедили. Нарушителя задержали и составили протокол. Как и другого мужчину. Маску он достал, только когда был остановлен нарядом.

Спорить бессмысленно. Проще не игнорировать требования. И не подвергать риску себя и окружающих.

"Были выявлены нарушители перчаточно-масочного режима в количестве 63 человек. Санкции за данное нарушение предусматривают штраф четыре тысячи рублей", - рассказал главный инспектор Объединения административно-технической инспекции Сергей Михайлов.

Популярная среди москвичей сеть общепита. На двери предупреждающие таблички. Но посетители, порой, входят без масок. Замечаний им персонал не делает. Не спрашивает QR-код. Нарушения очевидны. Теперь заведение может ждать штраф в 300 тысяч рублей.

Инспекторы неслучайно делают замечания, в первую очередь, молодым людям в возрасте от 20 до 45 лет. Именно эта категория сегодня страдает от ковида и осложнений больше других. И, как предупреждают медики, жара может отяготить течение болезни. Вакцинация - единственный способ сохранить здоровье и жизнь. Только за сутки в столице сделали прививки больше 100 тысяч человек.

Кроме Москвы, среди регионов в лидерах по темпам вакцинации и Московская область. Мобильные пункты открывают в школах и библиотеках. Первую прививку в целом по стране сделали почти 27 миллионов россиян. Многие на примере своих близких знают, к чему может привести беспечность.

До 15 июля в Москве обязаны завершить вакцинацию 60 процентов работников самых разных предприятий и отраслей. В первую очередь, это касается сотрудников сферы услуг. Включая и тех, кто сейчас находится в отпуске. Если высокие темпы иммунизации сохранятся, говорят врачи, то, возможно, следующей волны коронавируса удастся избежать. А для уже переболевших Минздрав России утвердил порядок диспансеризации. Пройти обследование можно будет через 2 месяца после выздоровления. Первыми этой услугой смогут воспользоваться люди с хроническими заболеваниями.

Тимур Абдуллаев, Александр Званцев, "ТВ Центр".

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